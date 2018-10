Villingen-Schwenningen "Müssen erst einmal den Bedarf ermitteln"

Villingen-Schwenningen (fab). Marina Kloiber-Jung beschreibt sich als Frau, die Dinge anpackt, statt zu debattieren. Letzteres zumindest war zu erkennen, so sprach die 36-Jährige in der Wahlarena merklich am wenigsten. Doch statt dann die Vorschläge und Visionen zu nennen, die sie als Oberbürgermeisterin wirklich anpacken würde, äußerte sich Kloiber-Jung meist vergleichsweise unkonkret.