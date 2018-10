Villingen-Schwenningen Münsterplatz bald ohne Stolpersteine?

Das Teststück liegt ein paar Schritte vom Villinger Rathaus entfernt, in der Kanzleigasse, und zieht die Blicke auf sich, so glatt wie es ist im Vergleich zu den Nachbarflächen.

Eine junge Mutter blickt skeptisch auf die glänzende Fläche: "Ob das bei Feuchtigkeit nicht zu rutschig wird?" Andere, ältere Bürger, dagegen zeigen sich erleichtert. "Mit Krücken oder Rollator war das bisher eine Katastrophe", kommentiert eine Dame, die in einem Sozialverband engagiert ist. Mit einem Teilstück ist es ihrer Meinung nach aber nicht getan. "Wenn schon, dann alles." Andere wiederum hoffen, dass "eben nicht alles platt gemacht wird, das historische Pflaster gehört doch zur Villinger Innenstadt." Sei doch ganz okay, finden zwei Männer. Was ihnen jedoch negativ ins Auge sticht, "sind die viel zu groß geratenen Fugen und zu viel Füllmaterial". Zumindest, loben nicht nur sie, passe der Belag recht gut ins Bild der Stadt.

Was ist der Hintergrund für die überschaubare Testsanierung: Das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten plant in den nächsten Jahren die Sanierung des historischen Pflasterbelages auf dem Münsterplatz in Villingen. Aus diesem Grund wurde in einem Teil der Kanzleigasse/Übergang Münsterplatz, eine Musterfläche für die Fugensanierung angelegt. Die Testfläche, erläutert Madlen Falke, von der Pressestelle der Stadt, seien mit einem Hochdruckreiniger gesäubert und dadurch die restlichen maroden Mörtelreste ausgeschwemmt worden. Anschließend sei eine Spezialmörtel in die Fugen eingefüllt worden.