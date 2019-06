Villingen-Schwenningen Müllberge: Gelbe Säcke zu früh rausgestellt

Sie stehen in Reih und Glied am Straßenrand: gelbe Säcke, gefüllt mit Dosen, in denen Lebensmittelreste verfaulen. Mit Shampooflaschen, in denen Seifenreste verroten. Mit Tetrapaks, in denen Flüssigkeitsreste kleben. Rund zehn Säcke befinden sich links und rechts jeweils neben zwei Hauseingängen in der Bärenstraße in Schwenningen.

Müllsäcke dürfen am Vortag frühestens ab 18 Uhr rausgestellt werden

Es ist ein Dienstagmittag in den Pfingstferien. Auch um die Ecke bei der Bushaltestelle in der Harzerstraße liegt ein Berg Säcke. "Ob hier ein Müllabfuhr-Termin ausgefallen ist?", fragt sich eine Passantin im Vorbeigehen. Das ist nicht der Fall. Die Abholung steht regulär am darauffolgenden Tag an. Die Müllsäcke sollten demnach noch gar nicht draußen stehen: Sie dürfen am Vortag frühestens ab 18 Uhr rausgestellt werden. Ferner müssen Säcke laut Abfallwirtschaftssatzung "gut sichtbar am Rand des Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußersten Straßenrand" so bereitgestellt werden, "dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden können und die Entleerung ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust möglich ist. Die Behälter und Säcke müssen stets standsicher und den aktuellen Witterungsbedingungen angepasst bereitgestellt werden. Nach der Entleerung sind die Abfallgefäße von den Verpflichteten unverzüglich wieder zu entfernen."