VS-Villingen. Von nächstem Freitag, 30. November, bis zum 9. Dezember wird der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz in Villingen stattfinden. Hierbei kommt es zu Einschränkungen und Änderungen bei der Müllabfuhr, teilt das Landratsamt mit. Durch die Aufbauarbeiten kann der Münsterplatz bereits ab dem 26. Januar ab dem Café Raben bis einschließlich zur Rathausgasse nicht mehr mit den Müllfahrzeugen befahren werden. Ersatz-Bereitstellungsorte für die in dieser Zeit stattfindenden, regulären Abfuhren sind die Obere Straße (Durchgang beim Café Raben), die Rietstraße (Fußgängerdurchgänge) und die Schulgasse (für die Anlieger der Rathausgasse). Die Betroffenen Anlieger werden um Beachtung und Bereitstellung ihrer Abfälle ab 6.30 Uhr an den genannten Stellen gebeten, informiert das Landratsamt. In Schwenningen findet der Weihnachtsmarkt vom 14. bis zum 23. Dezember statt.