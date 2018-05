Villingen-Schwenningen Müll: Stadt sieht kaum eine Handhabe

Villingen-Schwenningen. "Ich versteh nur nicht, warum man in Deutschland eine Anzeige bekommt, wenn Müll abgelagert wird, aber die Stadt in diesen Fällen nichts unternimmt?! Ist jetzt der Bürger hier was anderes als ein Landfahrer?" Diese und viele weitere, ähnliche Reaktionen waren nach der Berichterstattung des Schwarzwälder Boten über die sich derzeit am Vorderen Stallberg aufhaltenden Landfahrer in den sozialen Netzwerken zu lesen. Denn: Beim Besuch auf den dortigen Gelände wurde deutlich, dass die Müllproblematik auch bei der derzeitigen Gruppe ein großes Thema ist. Trotz einem zur Verfügung gestellten Container liegt der Unrat auf dem Gelände weit verstreut.

Stadt kann nur hoffen

Ein Ärgernis, mit dem sich die Stadt im Hinblick auf die Besuche des fahrendes Volkes, oft beschäftigen muss. "Sobald die Landfahrer kommen, haben wir Probleme mit Lärm und Dreck", erklärt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Meist würden sich die Kolonnen einfach dort hinstellen, wo sie gerade Platz finden – beispielsweise am Hilbenstadion aber auch am Friedengrund. Selbst auf dem Münsterplatz wollte man bereits das Camp aufbauen. "Mit viel Überzeugungsarbeit und teilweise auch unter Androhung, dass wir die Wohnwagen abschleppen lassen, können wir die Landfahrer oftmals davon überzeugen, den Vorderen Stallberg anzufahren", so Falke. Denn dort wären die Berührungspunkte mit Anwohnern sehr gering.