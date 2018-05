Villingen-Schwenningen Mühlhausener Dorfmitte zieht Gäste an

Auf dem Festplatz am Göpelhaus ging indes der Hock weiter. Der neue Freundeskreis Dorf Vorsitzende Sebastian Kopp war begeistert. In der einmalig gestalteten Dorfmitte schlummere ein Potential, das noch einige Möglichkeiten für Angebote oder Veranstaltungsformen in sich birgt. Zu Gast war auch Kopps Vorgänger Wilfried Leibold, der als Initiator der Dorfkernsanierung erstmals in nichtamtlicher Funktion mit Stolz sein Lebenswerk genießen konnte.