Villingen-Schwenningen Mühlhausen will Ortsmitte aufwerten

Einig waren sich die Bezirksbeiträge über die Neugestaltung und Bepflanzung der Blumentröge an der Bushaltestelle Mühlbachstraße in Höhe von 5000 Euro. Einen Beitrag zur Bereicherung des Ortsbildes stellen auch funktionsfähige Brunnen dar, weshalb die Technischen Dienste (TDVS) bestrebt sind, die Wasserzuführung zum Kohlbrunnen wieder instand zu setzen. Das fehlende Wasser im Brunnen Vor Buchen ist wohl einer ausgetrockneten Quelle geschuldet. Eine neue Nutzung erfährt der Felix-Schlenker-Brunnen, der in Zukunft bepflanzt wird. Die TDVS roden die Strecke der "Rodelbahn" am angrenzenden Firmengelände und machen sie so wieder nutzbar.