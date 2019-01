Villingen-Schwenningen Motorräder im Wald?

Schwarzwald-Baar-Kreis. So wirbt ein Eventunternehmen für eine Abenteuertour mit dem Motorrad, die in diesem Juni auch durch den Schwarzwald-Baar-Kreis führen soll. Das Unternehmen, so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage, habe um eine zweitägige Genehmigung im Rahmen der "Touratech Activ Adventure" gebeten.

"Wir haben der Veranstaltung grundsätzlich zugestimmt", erklärte Frank. Der Schwarzwald-Baar-Kreis sei eine der Stationen der Tour. Betroffen sein soll, wie zu erfahren war, ein Privatgrundstück in Furtwangen. "Wir wollen die Natur erleben mit waldtauglichen Motorrädern", schildert Alexander Schönborn, Marketingleiter der Niedereschacher Firma Touratech, die beim Travel-Event mit im Boot ist. Es werde mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro Stunde gefahren, schränkt er ein. Und zwar, wie Robert Strumberger, Bürgermeister von Vöhrenbach, aus Erfahrung weiß, auf Waldwegen, auf denen sonst 16- oder 30-Tonner als Holzfahrzeuge fahren.

Motorradfahrer aus der ganzen Republik kamen 2016 in den Vöhrenbacher Stadtwald. Dort gestattete das Landratsamt in diesem Jahr geführte Offroad-Touren für schwere BMW-Enduro-Maschinen an sechs Terminen in den Monaten Mai bis Oktober. Voraussetzung war, dass die Strecken sämtlich außerhalb von Natura-2000-Gebieten liegen. Sechs bis acht Biker waren es, erinnert sich Strumberger. Voraussetzung war nämlich auch, dass die Gruppen nicht zu groß werden.