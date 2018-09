VS-Villingen. Rund 7000 Euro Sachschaden an einem BMW und an einem Motorrad der Marke Harley Davidson sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der Einfädelspur der B 33 beim Landratsamt in Villingen ereignet hat. Laut Polizei musste dort eine Fahrerin eines 2er BMW verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Motorradfahrer reagierte zu spät und prallte mit seiner Harley in das Heck des Autos. Es wurde niemand verletzt.