VS-Villingen. Ein leichtverletzter Motorradfahrer und rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Vöhrenbacher Straße in Villingen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Megane wendete vorschriftswidrig seinen Wagen auf einer Sperrfläche. Hierbei kam es laut Polizei zur Kollision mit einem 62-jährigen Motorradfahrer, der trotz der unklaren Verkehrslage den Renault überholte. Beim Sturz zog sich der 62-Jährige mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen zu.