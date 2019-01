Villingen-Schwenningen Moser und Freunde helfen ProKids-Stiftung

Auftreten werden "Moser und seine Freunde". Karten gibt es ab diesem Samstag, 12. Januar, im Vorverkauf. Das verfügbare Kontingent ist allerdings auf 300 Plätze begrenzt, schnell sein lohnt sich.

"Moser und Freunde" – dahinter verbergen sich der Villinger Comedian Thomas Moser und seine Weggefährten Michael Schopfer und Frank Blom. Mit letzterem spielt Moser in der Villinger Kumedie, mit dem Schwenninger Schopfer tritt er seit mehreren Jahren mit einem satirischen Jahresrückblick auf, der Kommunalpolitik in V und S persifliert. Moser und seine Freunde treten honorarfrei auf, denn für den Villinger ist 2019 ein ganz besonderes Jahr, in dem er gleich drei Jubiläen feiern kann: Moser wird 60, steht dann seit 40 Jahren auf der Bühne, und das seit gleich 20 Jahren mit der Villinger Kumedie. Die trat schon im vergangenen Jahr beim ProKids-Benefiz auf und sorgte für herzhafte Lacher.

Die Lokalhelden des Kabaretts reihten sich damit in eine Folge von Comedians ein, die in den vergangenen Jahren in Villingen-Schwenningen für den guten Zweck auftraten, unter anderem Ingo Appel oder Mark’n Simon. Moser, Blom und Schopfer stehen diesen Stars in nichts nach.