Villingen-Schwenningen Moos-Boutique erlebt kein Frühjahr

VS-Villingen. Grün steht zwar für die Hoffnung. Doch obwohl Lorenz’ Laden in leuchtend-grünen Lettern auf die besondere Boutique in der Oberen Straße in Villingen hinweist, hat der junge Geschäftsmann zumindest für seine berufliche Zukunft in VS keine Hoffnung mehr.

Sicherlich spielen viele ­Faktoren zusammen, die ihm das Geschäftsleben in der Doppelstadt nicht leicht machten. In Gesprächen mit dem Schwarzwälder Boten macht Lorenz regelmäßig klar: "Die Stadt wirft uns doch immer wieder Prügel zwischen die Beine." Mit dieser Meinung steht er in der Stadt nicht alleine da.

Abfuhr bei Modeschauen