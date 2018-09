Villingen-Schwenningen Montag beginnen Bauarbeiten

Diese Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten in den Jahren 2018 und 2019 ausgeführt. Dieses Jahr wird zwischen der Vockenhauser ­Straße und der Pforzheimer Straße der Kanal teilweise ausgewechselt, die Fahrbahn grundhaft erneuert sowie beidseitig Geh- und Radwege hergestellt. Die Arbeiten in diesem Jahr erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Der Verkehr aus Richtung Vockenhauser Straße wird als Einbahnstraße durch die Baustelle geleitet. Die weiträumige Umleitung in die Gegenrichtung wird örtlich ausgeschildert.

Zufahrten erreichbar

Die Zufahrten zu In den Ziegelwiesen und zur Pforzheimer Straße bleiben erreichbar, erklärt die Stadtverwaltung weiter. Anliegern, Lieferanten und Kunden werden die Grundstückszufahrten weitgehend ermöglicht. Der Fußgängerverkehr ist jederzeit möglich.