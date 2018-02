Villingen-Schwenningen Monika Burger erhält die Ehrennadel

VS-Villingen. In Anbetracht der herausragenden Verdienste, so heißt es in dem Schreiben des Vereins, habe man die Verleihung beantragt. Die Ehrung wird zu Beginn der Mitgliederversammlung am Sonntag, 25. Februar, (ab 15 Uhr) stattfinden. Dabei wird auch das große Engagement von Monika Burger zur Sprache kommen: Seit 1967 ist sie ununterbrochen in verschiedenen Funktionen im Vorstand der Villinger Ortsgruppe tätig. Dies "ist ein außerordentlich großer Zeitraum, der sehr viel Einsatzfreude und Verbundenheit mit dem Verein voraussetzt", heißt es weiter. Für ihren Geburtsort Villingen habe sie sich hauptsächlich in der Jugendarbeit bei verschiedenen Gremien eingesetzt.