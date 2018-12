Villingen-Schwenningen Möglichst Blockflöte mitbringen

"Neben dem Verkauf von Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein werden wir wieder ein buntes Programm bieten: Unter anderem einen Rikscha-Fahrservice, ein Chorkonzert, und es gibt auch wieder Preise zu gewinnen, für den kreativsten Beitrag", laden die beiden zum Kommen ein. Ein besonderes Highlight: "Für 16 Uhr planen wir das größte Blockflötenkonzert der Villinger Stadtgeschichte. Dafür bitten wir, so viele Besucher wie möglich ihre Blockflöte mitzubringen und mit uns zu flöten. Als Song haben wir ›I was made for lovin’ you baby‹ der Band Kiss ausgesucht. Kein anderes Lied bringt mehr zum Ausdruck, was wir für unsere Heimatstadt empfinden", erklären die beiden augenzwinkernd.

Zudem können in diesem Jahr Tassen und Brotbeutel aus Stoff, sowie Pullover, die mit dem Logo der Blockflötenband bedruckt sind, für einen Spendenbeitrag erworben werden. Die Spenden von 2erlei Punk gehen dieses Jahr wieder an Refugio VS sowie das Soziale Zentrum am Neckar der AWO. "Unser Augenmerk liegt dieses Jahr besonders auf Refugio VS. Der weitere Fortbestand von Refugio steht auf der Kippe. Wir wollen hier helfen und hoffen auf eine hohe Spendenbereitschaft." Im vergangenen Jahr sammelten 2erlei Punk 3500 Euro. Auf eine Neuerung müssen sich die Freunde und Fans von 2erlei Punk einstellen. Dieses Jahr findet das Event nicht, wie gewohnt, in der Rietstraße statt, sondern am Latschariplatz. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr.