Villingen-Schwenningen Moderne Geräte für Polizeireviere im Kreis

Schwarzwald-Baar-Kreis Am 23. Oktober wurde vom Kabinett der Entwurf des Nachtragshaushalts 2018/2019 verabschiedet. Darin enthalten sind Mittel in Höhe von einer Millionen Euro für die Anschaffung von insgesamt 250 Dokumentenprüfgeräten. "Mit diesen Dokumentenprüfgeräten kann die Polizei gefälschte Dokumente schneller erkennen und gefälschte Identitäten aufdecken", erklärt Rombach. "Unsere Polizei erhält damit ein weiteres wichtiges Werkzeug für ihre Arbeit." Insgesamt seien im Nachtragshaushalt zirka 31 Millionen Euro für Investitionen bei der Polizei, Verbesserungen der Ermittlungsarbeit, den Abbau des Überstundenberges und die Fortführung der Einstellungsoffensive vorgesehen. "Ich begrüße und unterstütze die Ausgaben im Nachtragshaushalt zur Stärkung der inneren Sicherheit", so Rombach.