Villingen-Schwenningen Modelleisenbahnfreunde präsentieren sich an den Adventssonntagen

Blickfang ist ein von Peter Schmalland kunstvoll gezimmertes Mobiliar, das durch seine eingearbeiteten roten Eisenbahnräder in Normalgröße auffällt. Ein großer Küchenbereich mit Theke ergänzt das Obergeschoss, aus welchem seit Kurzem auch eine Fluchttreppe ins Freie führt. Im großen Saal im Parterre und auf der Empore befinden sich gerade eine N-Modulanlage nach amerikanischem Vorbild und eine weitere H0-Anlage im Aufbau.

Zudem ist eine H0-Winteranlage zu sehen. Die digital betriebene H0-Anlage sei seit wenigen Tagen in Betrieb. Jetzt gelte es, sie in eine passende Landschaft einzubauen. "Wir haben bereits konkrete Vorstellungen, nutzen die Höhe des Raumes und erstellen in den nächsten Monaten eine Berglandschaft, durch welche unser H0-Anlage fährt", ergänzt Hauser, der sich seit dem Umzug über einen Zuwachs von 20 Prozent auf 50 Mitglieder freut.

Wer die Adventsausstellung der Modellbahnfreunde am oberen Neckar in der "Galerie 87", Erzbergerstraße 35, besuchen möchte, hat am zweiten, dritten und vierten Advent sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr dazu Gelegenheit. Für die jungen Besucher steht eine Holzeisenbahn und eine Lego-Eisenbahn zum Spielen bereit. Ein großer Modelleisenbahn-Flohmarkt ergänzt das Angebot. Es besteht die Möglichkeit zur Verpflegung.