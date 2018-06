Villingen-Schwenningen Mode- und Kosmetik-Branche hat es schwer

Von den rund 700 Ausstellern haben sich 48 Prozent an der Umfrage beteiligt, was für Goschmann zufriedenstellend ist. Dass die Südwest Messe vor allem auch eine Kontaktbörse ist, bestätigt die Befragung. 92,3 Prozent versprechen sich neue Kundenkontakte, 83 Prozent nutzen die neun Tage in Schwenningen um Kontakte zu pflegen und ebenfalls so viele haben das Ziel, auf der Messe etwas zu verkaufen. "Das ergibt sich natürlich aus der Mischung zwischen Produktanbietern und denjenigen, die an ihren Ständen nur beraten", erklärt die SMA-Chefin, warum das Verkaufsziel nicht bei 100 Prozent liegt.

Für 60 Prozent der Befragten ist jetzt schon sicher, dass sie im kommenden Jahr wieder zur Südwest Messe kommen. Allerdings haben sich 4,6 Prozent bereits dagegen entschieden.

Stefany Goschmann stellt anhand der Befragung und persönlicher Gespräche fest, dass die Erwartungen an die Messetage bei einigen Anbietern gestiegen sind. "Das ist daran abzulesen, dass nach Angaben der Händler zwar die Erwartungen bisher nicht vollends erfüllt wurden, das Verkaufsergebnis aber bereits dem des vergangenen Jahres entspricht", erklärt sie. Neue Aussteller hingegen würden meist mit niedrigeren Erwartungen anreisen, weshalb deren Befragungsergebnisse deutlich positiver ausfallen. "Da sind einige dabei, die mit weniger gerechnet haben", sagt Goschmann.