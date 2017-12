Villingen-Schwenningen Mobilität wichtiges Anliegen

Darüber hinaus informierten sich die Unternehmer über den ab 2019 pflichtmäßig verbauten smarten Tachographen sowie über die Möglichkeiten von Unfallanalysen im Schadensfall.

Gerhard Lehmann, Vorsitzender des IHK-Verkehrsausschusses: "Für die Unternehmer in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg stehen im neuen Jahr wichtige verkehrspolitische Entscheidungen an – sowohl in Baden-Württemberg, als auch auf Bundesebene." Neben einer bedarfsgerecht ausgebauten Straßen- und Schieneninfrastruktur seien die Transportunternehmen in erster Linie auf praxistaugliche und mittelstandsfreundliche Regelungen angewiesen, beispielsweise bei Entsendungen ins Ausland, bei Verkehrsbeschränkungen und drohenden Fahrverboten oder bei der Mittelvergabe für Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr. Auch das Thema Mobilität stehe derzeit ganz oben auf der politischen Agenda in Stuttgart und Berlin.

Lutz Scholten, Head of Tachographs, Telematics and Services bei der Continental Automotive GmbH, stellte bei dem Treffen die Einsatzmöglichkeiten des ab 2019 pflichtmäßig verbauten smarten Tachographen vor. Dieser intelligente Fahrtenschreiber verfüge über mehrere Schnittstellen, die es Kontrollbehörden beispielsweise erlauben, einige wichtige Parameter während der Fahrt zu kontrollieren.