Villingen-Schwenningen Mitten in der Nacht brennt es in Shisha-Bar

Passanten hatten, wie die Polizei vor Ort erklärte, gegen 1.30 Uhr den Brand in der Villinger Straße entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr, die nur wenige Meter Anfahrtsweg hatte, an der Einsatzstelle ankam, waren die Fenster an der Bar bereits zerborsten.

Zudem hatten die Bewohner des Mehrfamilienhauses glücklicherweise schon ihre Wohnungen verlassen und waren somit in Sicherheit. Sofort nach dem Aufbau der Wasserversorgung betrat ein Trupp unter Atemschutz das Lokal, um mit der Brandbekämpfung zu beginnen – das Feuer war dabei schnell unter Kontrolle. Weitere Trupps verschafften sich Zugang zu den übrigen Räumlichkeiten und kontrollierten diese.

Nach Angaben der Feuerwehr war von dem Brand insbesondere Mobiliar an der Fensterseite betroffen. Das Feuer breitete sich jedoch auch teilweise aus – Rauch und Ruß sorgten zudem dafür, dass der Sachschaden in der Shisha-Bar enorm ist. Nachdem die Löscharbeiten größtenteils beendet waren, überprüften die Kräfte der Wehr, die mit einem Löschzug und rund 20 Mann vor Ort war, ob der Rauch auch über das Treppenhaus in die Wohnbereiche gelangen konnte. Zudem wurden die Räumlichkeiten ausgiebig belüftet und auf Glutnester kontrolliert.