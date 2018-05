Villingen-Schwenningen Mittelstand außer Acht gelassen

"Die DSGVO betrifft faktisch jeden, der Personendaten verarbeitet – also auch Vereine, kleine Firmen und Selbstständige. Sie haben – im Gegensatz zu großen Konzernen – bis heute kaum Informationen zur rechtssicheren Umsetzung und sind entsprechend unvorbereitet. Kurz vor der Umstellung sorgt das für Unruhe und Unsicherheit – auch vor dem Hintergrund, dass für Verstöße höhere Bußgelder drohen, als bisher." Das Abgeordnetenbüro des 37-jährigen Villingers erreichen derzeit vermehrt besorgte Anfragen, beispielsweise von freischaffenden Fotografen zur Veröffentlichung digitaler Fotos. "Die Bundesregierung hat es offenkundig versäumt, unsere Vereine und mittelständischen Betriebe ausreichend zu sensibilisieren und rechtssicher zu informieren", konstatiert Klinge. "Deshalb haben wir Liberalen im Bundestag eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt." Klinge kritisiert zudem, dass der deutsche Gesetzgeber in einigen Punkten über die Verpflichtungen der EU-Verordnung hinausgeht.

So müssen Betriebe künftig einen Datenschutzbeauftragten stellen, sobald zehn Arbeitnehmer mit der automatisierten Verarbeitung von Personendaten beschäftigt sind. "Datenschutz ist in unserer Informationsgesellschaft Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Aber: Wir sollten unnötige Kosten und Bürokratie unbedingt vermeiden und dürfen Mittelständler und Ehrenamtler nicht überfordern. Die Kanzlerin hat Anfang der Woche versprochen, genau hinzusehen und Probleme mit der Umsetzung der Verordnung intensiv auszuwerten. Das werden wir im Auge behalten", verspricht Klinge.

Die IHK berät ihre Mitgliedsunternehmen umfassend zu den neuen Datenschutzregeln und stellt im Internet unter www.ihk-sbh.de/dsgvo umfangreiches Informationsmaterial zu Verfügung.