Villingen-Schwenningen Mitgliederzahl steigt weiter

Im kommenden Jahr begeht man das "Zehnjährige", Frank will im Nachhall des kleinen Jubiläums etwas kürzer treten. "Auch ich werde nicht jünger. Vielleicht erreichen wir bis zu unserer Feier die 100-Mitglieder-Marke, das wäre schön. Ich bin froh, dass wir alle miteinander dieses Netzwerk auf den Weg bringen, diese Plattform schaffen konnten", gab sich der Mönchweiler nun während der Mitgliederversammlung kopfnickend.

Frank bleibt ein großer Freund von Digitalisierung und Automatisierung, den Begriff Industrie 4.0 führt er häufig im Munde. Mit Statistiken und Gegenüberstellungen kennt sich der bislang umtriebige Netzwerker bestens aus, die Vergleiche zwischen Region und den schwäbischen Industrie- respektive Handelszentren etwa fallen ihm leicht.

Immer wieder riskiert Armin Frank zudem den Blick über den "Großen Teich" ins US-amerikanische Silicon Valley – die dortige Innovationskraft beeindruckt ihn schlicht und ergreifend. Die Mitgliederversammlung fand am Villinger Kendrion-Standort an der Wilhelm-Binder-Straße statt, man bedankte sich für die Gastfreundschaft. Kendrion ist seit Gründung des Netzwerkes im Boot und eines von derzeit 92 Mitgliedern, die im Oberzentrum auf den Weg gebrachten Kontakte reichen mittlerweile bis zum Bodensee und dem Stuttgarter Ballungsraum. "Wir sind also schon ein ganzes Stück weit gekommen, toll! Unsere Mitgliederzahl steigt noch, wenn auch natürlich nicht mehr so schnell wie zu Beginn", so Frank. Armin Frank will nicht nur schönreden und relativierte nun den häufig verwendeten Begriff Gewinnerregion Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die schwäbische "Konkurrenz" schlafe keineswegs, gemessen am Innovationsindex preschten Ludwigsburg und Böblingen ordentlich voran. "Wir müssen also schon am Ball bleiben, der aktuelle Index kann uns nicht wirklich zufrieden stellen", mahnte Frank. Industrie 4.0, künftige Produktionsweisen, Robotik und mehr – während der Netzwerk-Versammlung ließ Christian van Husen seitens der Furtwanger Hochschule sowie im Referat tiefer blicken: "Übertragen Sie das Lernen am Flugsimulator einfach auf andere Bereiche und Sie erkennen den Stellenwert von Digitalisierung und Visualisierung. Reparaturen eines Motors etwa werden bereits am Bildschirm vorbereitet respektive gelernt. Man muss also nicht wiederholt ein Aggregat öffnen, um im Zuge von Aus- und Fortbildung zu erläutern, wie man an eine bestimmte Schraube gelangt oder ein Lager wechselt."