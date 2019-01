Villingen-Schwenningen Mitglieder wählen freie Tage statt Geld

Villingen-Schwenningen. Die Zahl der Mitarbeiter von Betrieben stieg sogar gegenüber 2017 um 156 Mitglieder auf 5443 Mitglieder. "Als Grund für den Anstieg sehen wir den guten Tarifabschluss, der im Jahr 2018 vereinbart wurde. Wir treffen mit dem Thema Entgelt oder zusätzliche freie Tage den Nerv der Zeit", betonte Thomas Bleile, erster Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle.

Im Bereich der Geschäftsstelle wurden 839 Anträge auf zusätzliche freie Tage gestellt. Bis jetzt wurden 785 davon in den Betrieben genehmigt. Baden-Württemberg weit wurden über 50 000 Anträge gestellt, rund 90 Prozent wurden bewilligt. Nicht zuletzt tragen Tarifverträge dazu bei, den anstehenden Wandel in der Arbeitswelt besser zu bewältigen. Veränderungen durch die Digitalisierung von Produkten und Produktionen sowie neue Technologien rund um die Zukunft des Automobils stellen laut Bleile für Beschäftigte und IG Metall die größte und anspruchsvollste Aufgabe der kommenden Jahre dar.

Klares Ziel der IG Metall ist, die Herausforderungen mit allen Beschäftigten zu meistern. "Dies gelingt nur mit guten und sicheren Arbeitsplätzen und umfassender Qualifizierung", stellte Bleile fest. Der Wandel müsse ökologisch nachhaltig erfolgen, aber auch die hiesige Industrie als Basis für Wohlstand erhalten. "Wir haben die Lehre aus dem Niedergang der Unterhaltungselektronik und Uhrenindustrie in unserer Region gezogen", so Bleile weiter. Dazu werde die IG Metall entsprechende Forderungen an Politik, Gesellschaft und Unternehmen stellen. Der Bezirk Baden-Württemberg unterstütze die Veränderungen in den Betrieben mit einem sechsköpfigen Kompetenzteam für Digitalisierung und Elektromobilität.