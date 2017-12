Villingen-Schwenningen Mitglieder geehrt

Die Verantwortlichen um den kommissarischen Leiter Frank Fehr zeigten sich zuversichtlich, sich nach der Jahresversammlung im Januar 2018 wieder mit einem tatkräftigen Vorstand zu präsentieren, in dem vakante Ämter wieder die Ausnahme bilden. Auch ist es den Verantwortlichen gelungen, einen nahtlosen Übergang der Pachtverhältnisse in der Biwak-Schachtel zu erzielen, die nun von Martina Tiebe und Frank Fehr geführt wird. Die idyllisch in die Möglingshöhe eingebettete Gastronomie ist ein Renner, der sich insbesondere dank seiner großen Außenterrasse im Sommer steigender Beliebtheit erfreut.

Wander-Urgestein Fred Adolf zeigte auf, dass es im Verein genügend Aufgaben gibt, bei denen es möglich ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Der mehr als 600 Mitglieder starke Verein gehört zu den größten Wandervereinen der Doppelstadt und bietet neben Berg-, Mehrtages-, Eintageswanderungen und Kurztrips in der Region auch Angebote für Bikefans und Senioren.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Ursula Urbanke, Daniel Fussnegger, Günther Esslinger sowie Cornelia und Rudi Kilian geehrt. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Christoph Hirt und Peter Urbanke. Seit 60 Jahren ist Kurt Schlenker im Verein, der aus gesundheitlichen Gründen fehlte. Mit seinen 96 Jahren ist er das älteste Mitglied.