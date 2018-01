Villingen-Schwenningen Mitarbeiterrekord bei Vesperkirche

VS-Schwenningen . Eigentlich geht es bei der Vesperkirche, die in diesem Jahr zum 15. Mal in Schwenningen ausgerichtet wird, nicht um nackte Zahlen, sondern um den Inhalt. Doch die Freude über die hohe Mitarbeiter-Resonanz war Pauluskirchen-Pfarrer Andreas Güntter beim Informationsabend am Montag anzumerken. 414 Ehrenamtliche, die 1463 Dienste abdecken – "das ist großartig", meinte der Pfarrer, der zusammen mit Karin Ott von der Stadtkirche III sowie Pastor Hans-Ulrich Hofmann von der evangelisch-methodistischen Kirche das Sozialprojekt federführend ausrichtet. So gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine einzige Lücke im Dienstplan – von der Mitarbeit im Service, an der Kuchentheke, in der Spülküche, an der Kasse oder beim Abholen der Speisen im Franziskusheim sei alles belegt.

188 Helfer sind zum ersten Mal dabei – davon 72 Konfirmanden und fünf Firmlinge. "Sie sind der Schatz der Vesperkirche", richtete Güntter an die neuen Gesichter. Schließlich liefen die Alteingesessenen Gefahr, nach 15 Jahren träge zu werden, und das Organisationsteam sei stets offen für Veränderungen. Ungemein prägend für die Atmosphäre sei mittlerweile die Mithilfe einer Schüler-Gruppe der Christy Brown-Schule geworden. Auch Auszubildende des Internationalen Bundes oder von städtischen Firmen wie Maico oder Kendrion werden in diesem Jahr mitanpacken.

Bereits vor 17 Jahren habe ein kleiner Kreis, der teilweise heute noch aktiv ist, mit der Idee begonnen, das Konzept der vor allem aus Stuttgart bekannten Vesperkirche nach VS zu holen, weiß der Pauluskirchen-Pfarrer.