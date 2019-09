Villingen-Schwenningen Mit Waffe bedroht: Weiterer Überfall angezeigt

Ersten Angaben zufolge war ein 29-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu Fuß auf der Salinenstraße unterwegs nach Hause. An der Einmündung Rietenstraße wurde er plötzlich von einem jungen Mann angegangen. Dieser habe ihm eine Schusswaffe an den Kopf gehalten, ihn in den Schwitzkasten genommen und Geld von ihm gefordert.