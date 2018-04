Villingen-Schwenningen "Mit uns kann man’s ja machen"

100 Prozent teurer als vom Architekt in Aussicht gestellt

Um satte 100 Prozent übertrafen die Angebote die Kostenschätzungen des zuständigen Architekten, rechnete Gemeinderat Ernst Reiser (Freie Wähler) vor. Auch Bürgermeister Detlev Bührer bestätigte, dass die Kosten tatsächlich unterschätzt worden seien. Dass die Fenster am Gymnasium eine so spezifische Angelegenheit sind, liegt am Denkmalschutz, denn unter diesen fällt das eher unscheinbare Schulgebäude tatsächlich.

Sogar der Architekt und Freie-Wähler-Gemeinderat Andreas Flöß, der als Bauherr und Beauftragter ein gutes Händchen und eine große Liebe zu denkmalgeschützten Immobilien hat, gab zu: "Das kann es eigentlich nicht sein!" Ein Privatmann würde daran zugrunde gehen, "aber mit uns kann man es ja machen", so Flöß. Fakt sei: Mit einer neuen Fassade wäre man energetisch und finanziell besser gestellt. Dazu aber müsse das Denkmalamt zustimmen. Dieses habe sich aber unter 53 baugleichen Schulen ausgerechnet das Gymnasium am Deutenberg herausgepickt, um das Exempel zu statuieren.