Villingen-Schwenningen. Nach zuvor reichlich konsumierten alkoholischen Getränken ist ein 29-jähriger Mann in der Nacht auf Mittwoch mit über zwei Promille hinter dem Steuer eines Autos in der Straße An der Schelmengaß in Villingen unterwegs gewesen und dort von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann mit einem in Rumänien zugelassenen Wagen der Polizeistreife gegen 23.45 Uhr auf und wurde daraufhin überprüft. Schon beim Öffnen der Fahrertüre schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab über zwei Promille. Nach der Aushändigung des Führerscheins und der Abgabe einer Blutprobe musste der aus Rumänien stammende Mann 850 Euro als sogenannte Sicherheitsleistung für den zu erwartenden Strafbefehl bezahlen.