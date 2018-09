Villingen-Schwenningen Mit städtischer Freiparkmünze in Wahlkampf gezogen

Besonders sensibel ist das, da seit Monaten rund ums Schwenninger Rathaus der Parkstreit tobt, weil immer wieder Mitarbeiter des Rathauses die in Baustellenzeiten ohnehin knappen Kunden- und Passantenparkplätze dort belegen. Die Verwaltungsspitze kämpft intern bereits seit Monaten gegen dieses Vorgehen und hat immer wieder ausführliche Dienstanweisungen an die Mitarbeiter veröffentlicht, wonach diese Freiparkmünzen nur zu dienstlichen Zwecken verwendet werden dürfen. Jörg Röber jedoch war am Freitag einerseits zu Wahlkampfzwecken unterwegs und ist darüber hinaus derzeit in Urlaub.

Mit der Entdeckung eines aufmerksamen Bürgers durch unsere Redaktion konfrontiert, reagierte der OB-Kandidat prompt und gestand: "Ich habe tatsächlich eine städtische Parkmünze benutzt, das war ein Fehler und das tut mir leid!" Er habe nach unserer Rückfrage umgehend seinen "Dienstherrn" informiert und auch den Wert der Münze umgehend an die Stadtkasse überwiesen, so Röber, der auch im Gespräch mit unserer Zeitung keine Ausflüchte suchte: "Ich habe einen Fehler gemacht, dazu stehe ich", sagte er. Außerdem wandte er sich bereits am Freitagnachmittag offensiv mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit, die wir hier nun im Wortlaut abdrucken: "Am heutigen Freitagvormittag hatte ich um 10 Uhr einen Wahlkampf-Pressetermin in Schwenningen. In Gedanken war ich bereits im Termin. Mein Auto parkte ich in der Bürkstraße. Gedankenlos griff ich nach einer Münze, löste ein Parkticket, und schon war es passiert: statt der 1-Euro-Münze warf ich eine städtische Parkmünze in den Automaten. Was für ein Fehler! Natürlich weiß ich, dass das falsch war. Ich kenne die entsprechende Dienstvorschrift. Aber passiert ist passiert…

Dies tut mir leid. Dafür entschuldige ich mich. Der Dienstherr (OB Dr. Kubon) wurde mit einer schriftlichen Aktennotiz über meinen Fehler informiert. Den Wert der Parkmünze in Höhe von 4,44 Euro habe ich heute an die Stadtkasse überwiesen.