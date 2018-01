Villingen-Schwenningen Mit "smow" einen neuen Weg gehen

VS-Villingen. Bereits die ersten Schritte im Neubau am Vorderen Eckweg zeigen: Der "alte" Wiebelt hat sich neu erfunden. Ausgewählte und ausgefallene Stücke für den Privatbereich sorgen für echte Hingucker im Eingangsbereich. Das zeigt auch der Schriftzug, der am funktionalen Gebäude prangert: "smow". Was hat es damit auf sich? "Wir sind eine Kooperation mit dem Anbieter für Designermöbel eingegangen", berichtet Bernd Hauser, der gemeinsam mit Michael Klausmann das Villinger Einrichtungshaus führt.

Umfirmierung vorgenommen

Smow sei eigentlich als Internethändler in der Branche bekannt geworden und bietet in den Filialen vor Ort seit einiger Zeit die Möglichkeit an, die besonderen Stücke live zu erleben und dort zu kaufen. Einen solchen Store gibt es dank Wiebelt nun auch in Villingen, "und wir sind gleich als ›weltweit größter Standort‹ eingestiegen", lacht Hauser.