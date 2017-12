Villingen-Schwenningen Mit Saba findet er neue Heimat im Schwarzwald

Im nächsten Jahr will er wieder am Weltkongress, dann in den USA, teilnehmen. Seine Tätigkeit als Lion erstreckte sich immer auch außerhalb der örtlichen Vereine, er besuchte Distriktversammlungen und Deutschlandkonferenzen. "Das hält mich fit".

Soziales Engagement

Hinter den beiden Zielen der Lions, Freundschaft über alle Berufe hinweg zu pflegen und sich aus dieser heraus sozial und karitativ zu engagieren, stand er immer felsenfest. Daher half er vor rund acht Jahren auch der Nachwuchsorganisation für junge Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, den "Leos", auf die Welt. "Wohin soll ich jetzt?" habe ihn eine junge Dame nach Erreichen dieser Altersgrenze gefragt. Köberle fühlte sich verantwortlich, trat vor drei Jahren aus "seinem" Lions-Club Villingen aus, dem er mehr als 40 Jahren angehörte, und gründete den Lions-Club Villingen-Schwenningen. Das ist der dritte im Oberzentrum und einzige mit weiblichen Mitgliedern.