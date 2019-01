Villingen-Schwenningen Mit Pauly und Roth

Bedingt durch die gesundheitsbedingt kurzfristige Absage von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat die CDU den Ablauf des Abends neu gestaltet. Die Neujahrsansprache wird nun der Kreisvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei halten. "Nach einem bewegenden Jahr in der Union wird der ebenfalls als stellvertretender CDU-Landesvorsitzende fungierende Frei mit Optimismus nach vorn schauen und die Zukunftsherausforderungen für das Land in den Bereichen Migrations-, Innen- und Sozialpolitik klar benennen", erklärt die Kreis-CDU. Die Begrüßung erfolgt durch den Landtagsabgeordneten, Karl Rombach. Er wird mit Blick auf die Kommunalwahl im Mai vor allem die Herausforderungen thematisieren, ebenso Donaueschingens OB Erik Pauly in seinem Grußwort. Der Oberbürgermeister von VS, Jürgen Roth, wird als Gast zugegen sein.