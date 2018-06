Villingen-Schwenningen Mit Oldtimern nach Neuenburg

Das Zähringerfest brachte die Rietvögel auf die Idee, ihren Oldtimer-Fuhrpark mit kleinen oder größeren Ausflügen in die Zähringer Partnerstädte in Szene zu setzen. Ein Faible für alte Autos war den Krakes schon von jeher etwas eigen.

Die Mehrheit der elf liebevoll restaurierten und voll fahrfähigen Oldies der Altersjahrgänge zwischen 1959 und 1982 sind der Firma Auto-Union zuzuordnen. Die Firma Auto-Ummenhofer im Riet war seinerzeit Fachwerkstatt für solche Fahrzeuge.

In Reih und Glied wurden die Fahrzeuge in der Rietstraße in Le-Mans-Start-Manier aufgereiht. Im vergangenen Jahr führte die Ausfahrt nach Kirchheim/ Teck, quasi dem Ur- Stammsitz der Zähringer, und von dort gab es einen Abstecher nach Rothenburg/Tauber. Dieses Mal ging es über den Feldberg in die Zähringerstadt Neuenburg im Markgräflerland. Das Elsass war nicht weit und in Mulhouse wartete eine Führung durch das Musée Schlumpf, dem größten Automobilmuseum von Oldtimern der Welt.