Villingen-Schwenningen Mit neuester Technik stinkt’s keinem

Villingen-Schwenningen. Der Obermeister der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Freiburg hatte im Technischen Ausschuss und im Gemeinderat die Argumente dargelegt. Seit der überarbeiteten Bundesimmissionsschutzverordnung aus dem Jahr 2010 seien die widersprüchlichen Bebauungspläne ohnehin überflüssig. In einigen Straßen, beispielsweise am Deutenberg oder in der Hammerhalde, war die Holzfeuerung bislang erlaubt, in anderen wieder nicht.

Einer darf, der andere nicht

"Warum einer darf und der Nachbar nicht", sei nicht nachvollziehbar. Dass in der Wöschhalde das Verbot bestehen bleibt nur wegen des Abstimmungsverhältnisses in den Gremien, nicht aber aus sachlichen Gründen, ist für Rottler ebensowenig nachvollziehbar. Bereits vor 2010 sei der Bebauungsplan mit dem Verbrennungsverbot nicht gerechtfertigt gewesen. Aber als die Neubaugebiete in den 60er- und 70er-Jahren entstanden, wurde ein Anschlusszwang ans Gasnetz im Bebauungsplan formuliert.