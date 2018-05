Villingen-Schwenningen Mit neuem Elan in alter Rolle

VS-Schwenningen. Ende 2014 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass zur Vorbereitung auf die 1200-Jahr-Feier der Stadt Villingen-Schwenningen und der damit verbundenen Schwenninger Kulturnacht 2017 eine Projektleitungsstelle geschaffen wird. Diese hatte Lisa Jeske besetzt, die neben der Jubiläumsfeier auch die Schwenninger Kulturnacht zwei Jahre lang federführend organisiert hat. Die befristete Stelle ist seit diesem Jahr jedoch wieder gestrichen und Lisa Jeske hat die Stadtverwaltung verlassen.

Aus diesem Grund trägt die Verantwortung für die Kulturnacht wieder Sandra Bummel. Sie hatte vor Jeske bereits die Projektleitung inne und ist als Mitarbeiterin der Abteilung Theater und Konzerte beim Amt für Kultur zuständig für die Organisation von Veranstaltungen.

Eine große Eingewöhnungsphase hatte Bummel nach zwei Jahren Pause allerdings nicht: "Ich war ja die letzten beiden Jahre trotzdem dabei, nur in einer anderen Rolle." Was zu tun sei, wisse sie ja aus den Jahren zuvor und viel geändert habe sich auch nicht. "Große Herausforderungen sind demnach nicht zu bewältigen gewesen." Dennoch, so sagt sie, habe ihr die Auszeit gutgetan: "Ich bin jetzt wieder mit mehr Spaß bei der Sache. Nach ein paar Jahren ist doch der Punkt mal gekommen, an dem die Luft etwas raus ist." Nun sei der Kulturnacht-Akku aber wieder aufgeladen und sie mit Elan dabei.