VS-Villingen. "Hört Ihr Leut’ und lasst Euch sagen" rief der Nachtwächter in Villingens alter Zeit aus und jeder im Städtle wusste, was die Zeit geschlagen hatte. Beim abendlichen Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Am Freitag, 7. September, findet der nächste Rundgang statt. Der Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Franziskaner-Kulturzentrum um 18 Uhr. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten und kostet pro Person acht Euro. Weitere Termine in diesem Jahr sind 5. Oktober und 10. November, jeweils ab 18 Uhr. Anmeldungen bei der Tourist-Information im Franziskaner-Kulturzentrum, Rietgasse 2, Telefon 07721/82 23 40, E-Mail: tourist-info@villingen-schwenningen.de.