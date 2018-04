Villingen-Schwenningen Mit Mangos Gutes tun

Nicht nur in Villingen und Schwenningen, sondern auch in Donaueschingen, St. Georgen und Triberg werden in diesen Tagen die leckeren Früchte in den Regalen der Tafel-Läden liegen. "Es ist schön, dass Mangos als Bausteine für die Zukunft den Menschen in Burkina Faso dienen", sagte Rosi Burkard, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, und ergänzte, "aber, dass das Gymnasium am Hoptbühl auch den Bedürftigen in Villingen-Schwenningen hilft und seine Augen vor der Realität nicht verschließt, ist einfach spitze."