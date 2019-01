Villingen-Schwenningen Mit Leistung der Jugend zufrieden

Das vergangene Herbstfest der Bläserjugend mit der Gruppe "Die Schrillen Fehlaperlen"war ein Erfolg in jeder Hinsicht. Dieses Jahr steht das Herbstfest am Wochenende 12. und 13. Oktober an. Es gibt einen Blasmusikabend mit "Quattro Poly" und den "Fexer". Die Zahl der Mitglieder der Bläserjugend beträgt momentan 28. Dirigent Ekkehard Stetter zeigte sich zufrieden mit den Leistungen des Nachwuchsorchesters.

Ein Höhepunkt war das Hüttenwochenende in Oberstaufen. Die Neuwahlen verliefen reibungslos. Simeon Bauer wurde als Vorsitzender und Lena Heini als Schriftführerin wiedergewählt, Laura Graumann wirkt nun als neue Beisitzerin im Vorstandsteam der Bläserjugend mit.