Das Rollmops-Theater in der Färberstraße in Villingen präsentiert: "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" frei nach Hans Christian Andersen. Das Stück feiert am Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr, Premiere. Weitere Aufführungen finden am 9., 16. und 23. Dezember, jeweils um 15 Uhr statt. Frierend schleppt sich das Mädchen mit den Schwefelhölzern am Heiligabend durch die Strassen. Aus Angst vor dem jähzornigen Vater traut es sich nicht nach Hause, denn es hat keine Zündhölzer verkauft. Um sich etwas zu wärmen, entzündet es schliesslich die Hölzer. Mit jedem Lichtschein erlebt es dabei etwas Schönes und entschwindet nach und nach aus der Welt. Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro, Kinder zahlen sechs Euro. Foto: Rollmops-Theater