Villingen-Schwenningen "Mit Gehilfe ein relativ langer Weg"

Karl Mühleisen engagiert sich im städtischen Seniorenrat. Er hat sich für unsere Zeitung die Situation vor Ort einmal angeschaut. Tatsächlich fällt auch ihm auf, wie breit die Fahrbahn im Kurvenbereich ist. "Das ist für einen Senior, der mit Gehhilfe unterwegs ist, ein relativ langer Weg", meint der 68-Jährige. Wer von der Marktstraße her kommt und mit Gehhilfe oder Rollstuhl unterwegs ist, müsste also besser erst die Rathausstraße überqueren, um dann in Höhe von Linder Optik und Akustik Richtung Rathaus zu kommen. Aber auch das bedeutet eine längere Laufstrecke.

Außerdem gibt es auf dieser geraden Strecke eine Mittelinsel. Die soll eigentlich Fußgängern helfen, sicher über die Straße zu kommen. "Aus Sicht der Verwaltung ist die Mittelinsel eine gute Lösung", erklärt Oxana Brunner. In der Alleenstraße, auf Höhe des Jugendhauses, gebe es solch eine Insel bereits. Diese hat sich laut der Pressesprecherin bewährt.

Aus Sicht von Karl Mühleisen ist die Mittelinsel für Senioren allerdings nicht die beste Lösung. Wenn rechts und links der Verkehr vorbeifährt, wird es für Gehbeeinträchtigte eine Herausforderung, einfach über die Straße zu laufen und auf der Insel zu verharren, bis sie vollends rüberkommen. Auch das dürfte jungen, schnelleren Fußgängern leichter fallen. Mühleisens Empfinden nach wäre die beste Lösung eine Ampel mit Überweg in Höhe von Optik Linder.

Der städtische Seniorenrat bietet einmal im Monat eine Sprechstunde in Schwenningen an. Diese findet immer am zweiten Dienstag eines Monats von 10 bis 11 Uhr in der altersgerechten Musterwohnung des Landkreises statt. Die Wohnung befindet sich in der Gewerbeschule, Erzbergerstraße 28. Der nächste Termin ist am 11. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Senioren, die ein Anliegen haben, sind willkommen. Zum Beispiel, wenn sie als Fußgänger in der Stadt Schwierigkeiten haben. Karl Mühleisen berichtet von einer Frau, die mit ihrem Rollator an einer Fußgängerampel immer wieder am selben Bordstein hängen blieb. Der Seniorenrat nahm daraufhin Kontakt zur Stadtverwaltung auf, und die Technischen Dienste VS beseitigten das Hindernis.