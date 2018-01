Villingen-Schwenningen Mit Fackeln durch den Feesenwald

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, in Riquewihr in Frankreich unterwegs. Start ist an beiden Tagen um 8 Uhr. Ebenso sind die Wanderer in Upfingen am 27. und 28. Januar gemeldet. Hier ist Start an beiden Tagen um 6.30 Uhr. Außerdem wandern die Teilnehmer auch am Sonntag, 28. Januar, ab 7 Uhr in Horrheim.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 28. Januar, eine rund zweieinhalbstündige Winterwanderung. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bickentor in Villingen. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführer ist Kuno Burger, Telefon 07721/2 24 31.

Am Sonntag, 28. Januar, wandert der Schwäbische ­Albverein Schwenningen die erste Etappe der alten Römerstraße Via Rhenana. Von Kreuzlingen aus erreichen sie auf bequemen Wegen, meist mit Blick auf den See, das Ziel Steckborn, von wo sie mit dem Zug zurückfahren. Die Gesamtentfernung beträgt 20 Kilometer, bei viereinhalb Stunden, Rucksackvesper wird empfohlen. Anmeldung bis Samstag, 27. Januar, 11 Uhr, bei der Tourist-Info im Bahnhof in Schwenningen, Telefon 07720/82 10 66 oder tits.s2@villingen-schwenningen.de. Der Fahrpreis beträgt 18 Euro. Abfahrtszeiten: Bahnhofsvorplatz Schwenningen 9.10 Uhr, Bahnhof Villingen 10 Uhrh. Wanderführer sind Dieter Maier und Gisela Hanyecz.