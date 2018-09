VS-Villingen. Am Dienstag zwischen 18.55 und 19.10 Uhr ist eine bislang unbekannte Person auf einem Discounter-Parkplatz in der Kirnacher Straße in Villingen mit einem Einkaufswagen heftig gegen einen dort abgestellten Mercedes der A-Klasse gestoßen und hat an diesem laut Polizei rund 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Verursacher flüchtete. Nun sucht die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, den Verursacher des Schadens und bittet um Hinweise.