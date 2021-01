Villingen-Schwenningen Mit einem Pieks geht’s los

Schwarzwald-Baar-Kreis. Landrat Sven Hinterseh und Arnold Schuhmacher, Leiter des Amtes für Katastrophenschutz verschafften sich direkt vor Ort mit dem Leiter des Kreisimpfzentrums Daniel Springmann einen Eindruck und zog eine knappe Bilanz: "Ich bin froh und dankbar, dass wir am 14. Januar mit der Coronaschutz-Impfung im Schwarzwald-Baar-Kreis im Fürstlich Fürstenbergischen Altenpflegeheim in Hüfingen beginnen konnten und nun kontinuierlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen geimpft werden können. Mit dem heutigen Start des Kreisimpfzentrums sind wir wieder einen kleinen Schritt weiter, um die Bevölkerung mit dem aktuell leider noch sehr knappen Impfstoff zu versorgen. Genau in dieser Knappheit liegt die Schwierigkeit. Die Erwartungshaltung und das gesteigerte Interesse an zeitnahen Impfterminen ist verständlicherweise sehr hoch und kann leider mit den wenigen Impfdosen, die wir als Landkreis erhalten, so nicht erfüllt werden. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich diese Lage schnell entspannt und wir zeitnah größere Mengen an Impfdosen erhalten und damit mehr Impftermine anbieten können."