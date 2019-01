Villingen-Schwenningen Mit einem Feuerwerk schlüpft das Küken aus dem Ei

Die Gockelgilde blieb dabei nicht unter sich. Nicht nur Villinger und Schwenninger freuten sich, sondern auch zahlreiche Narrenfreunde aus der Umgebung, die um 7.30 Uhr und bei Schneetreiben den Weg nach Zollhaus gefunden hatten. In der Tat – nirgendwo sonst wird die Fasnet wohl so doppelstädtisch zelebriert wie in der geografischen Mitte von Villingen und Schwenningen. Seit nun zwölf Jahren beginnt durch diese Zeremonie in Zollhaus die närrische Zeit.

Ziegelbuben stellen Mast

Die Vorsitzende Melanie de Surmont ließ mit einem Feuerwerk das kleine Küken Carl Wunderlich aus dem überdimensionierten Ei schlüpfen und eröffnete die Zollhäusler Fasnet feierlich mit einem dreifachen Kikeriki. Traditionell stellten die Schwenninger Ziegelbuben mit großem Hau-Ruck den Gockelmast.