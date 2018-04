Villingen-Schwenningen Mit der verjazzten Badner-Suite zum Wettbewerb

Villingen-Schwenningen. Vor 37 Jahren erblickte er das Licht der Welt in Pforzheim, wuchs in Karlsruhe auf und legte 2001 dort an einem Musik-Gymnasium das Abitur ab. Dass er die Musik zu seinem Beruf machen würde, war schon früh klar. Sein Schulmusikstudium in Mannheim und Stuttgart beendete er als Referendar am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen, zog aber damals gleich nach Villingen. "Eigentlich wollte ich nach dem Ref gleich wieder weg, aber ich wurde schnell davon überzeugt, dass ich unbedingt bleiben will", sagt Matthias Jakob.

Er lernte schnell Musiker kennen und knüpfte so viele Kontakte, dass er seinen Lebensmittelpunkt hier neu verankerte. Acht Jahre unterrichtete er in St. Georgen Musik und baute dort die Schul-Big-Band "Jazzcrew" auf.

Vor acht Jahren kam ihm die Idee, die instrumentalen Fähigkeiten seiner Musikerfreunde in dem Pool "VS Jazz" zu bündeln und er gründete kurz darauf die Welvert-Big-Band, die ihren Namen gemäß der Örtlichkeit des Proberaumes trägt. Alle 20 Musiker kommen hier zwar nur selten zusammen, doch dreimal im Jahr schaffen sie es als eine "etwas andere" Big-Band auch auf die Bühne. "Wir haben statt acht nur fünf Blech- und statt fünf nur vier Holzbläser. Dafür verfügen wir über einen dreistimmigen Gesangssatz", macht Matthias Jakob den Unterschied zu einer "normalen" Big-Band deutlich. Oder sie treten als Instrumental-Duo mit Saxofon und Piano auf. Oder als dixielandorientiertes "Trio Schlurf" mit Posaune, Piano und Bass. Oder als Vocal-Duo, -Trio und -Quintett. Der "VS Jazz"-Pool hat viele Gesichter und "verjazzt alles, was gut ist".