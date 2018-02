Villingen-Schwenningen Mit den Tieren unterwegs auf der Baar

VS-Schwenningen. Das Team hat sich in der verschneiten Region umgeschaut und einige Bilder von den Bewohnern der Baar mitgebracht. Auf den ersten Blick erscheint die offene Landschaft der Baar am kalten Wintermorgen still und relativ unbelebt. Wer genau hinschaut, kann aber einige Bewohner der Landschaft entdecken. In mehreren Teilen der Baar kommt das ursprünglich aus Asien stammende Damwild vor. Diese Hirschart liebt die offene Landschaft, wo Feinde früh erkennbar sind. In Rudeln lebend verteilt sich die Aufgabe des Sicherns auf viele scharfe Augen, so dass dem gesamten Rudel mehr Zeit bleibt, in der nahrungsarmen Winterlandschaft genügend Nahrung zu finden. Wie alle wild lebenden Wiederkäuerarten ( alternativ: Hirscharten) senken die Damhirsche im Winter ihre Stoffwechselaktivität. Dadurch brauchen sie weniger Nahrung. Das klappt aber nur, wenn die Tiere in Ruhe gelassen werden und nicht durch häufige Flucht Kraftreserven verbrauchen. Ungestörte Rehe und Hirsche brauchen daher keine künstliche Fütterung.

Vor allem nach kalten Nächten nutzen die Füchse die wärmenden Sonnenstrahlen, um auf Wiesen und Äckern nach Mäusen zu suchen. Unter dem Schnee laufende Mäuse werden dabei durch das feine Gehör geortet und mit einem bogenförmigen Sprung erbeutet. Nicht jeder Sprung auf die unsichtbare Beute ist erfolgreich. Der Fuchs ist der kalten Jahreszeit durch sein dichtes Winterfell angepasst. Anfang Februar ist die Paarungszeit der Füchse. Man sieht sie jetzt häufiger, bei Nacht kann der aufmerksame Naturbeobachter überall in der Landschaft den charakteristischen Paarungsruf hören: Ein heiseres, meist zwei- bis dreisilbiges Bellen.

Auch die Hasen feiern im Winter Hochzeit. Nur noch selten sind bei uns die typischen Hochzeitsansammlungen zu beobachten. Rammler und Häsinnen treffen sich zu teils kopfstarken Gruppen, wobei es zu spektakulären Schlägereien zwischen den rivalisierenden Männchen kommt. Viel mehr als unter den Fressfeinden wie Fuchs und Uhu leiden die Hasen unter einer ausgeräumten Landschaft und intensiver Bodennutzung. Auch der Feldhase schützt sich im Winter durch ein dichtes Fell vor dem Klima. Im Gegensatz zum wesentlich kleineren und kurzohrigeren Kaninchen besitzt der Feldhase keine Höhle, sondern schläft flach auf den Boden geduckt in gescharrten Mulden, den so genannten Sassen, die ihm Schutz vor Wind bieten. Bundesweit haben die Bestände in den vergangenen 50 Jahren abgenommen.