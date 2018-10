Villingen-Schwenningen Mit den Spätzle kommt der Erfolg

Frauen gründen anders? Natürlich! So heißt es zumindest in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung. Demnach wollen Frauen bei einer Unternehmensgründung innovative Projekte verwirklichen, kreativ arbeiten, Ideen umsetzen, beruflich erfolgreich sein, sinnerfüllt und in neuen Strukturen arbeiten. Zudem selbstständig den eigenen Lebensunterhalt verdienen sowie Familie und Beruf unter eine Hut bringen.

Zum elften Mal organisieren die Netzwerkpartner – die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH, Abteilung Wirtschaftsförderung, mit der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Kontaktstelle Frau und Beruf, der Handwerkskammer Konstanz, dem Regionalbüro für berufliche Fortbildung Tuttlingen, der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen, der DHBW Villingen-Schwenningen, Fakultät Wirtschaft und dem familyNet – gemeinsam den Frauenwirtschaftstag. Dieser ist eine landesweite Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Bestes Beispiel ist Susann Hartung, die mit einer kreativen Idee eine überzeugende Geschäftsidee entwickelt und umgesetzt hat. Die Journalistin und Unternehmerin mit Erfindergeist und Mut zur Umsetzung hat mit ihrem Sohn Julien den patentierten Küchenhelfer Spätzle-Shaker erfunden und daraus ein florierendes Unternehmen mit Markenprodukten fürs Kochen entwickelt. Am Frauenwirtschaftstag spricht sie darüber, welche Vor- und Nachteile es hatte, dies als Frau und vor allem als alleinerziehende Mutter zu wuchten.