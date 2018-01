Villingen-Schwenningen Mit dem Rücken an der Wand

Villingen-Schwenningen. "Sie waren meine Rettung": Diesen Satz hört Luitgard Schmieder immer wieder. Für viele strauchelnde und gestrauchelte Menschen aus dem Wirkungsbereich des Diakonischen Werks Schwarzwald-Baar ist sie nicht nur eine ruhige und kompetente Ansprechpartnerin, sondern auch ein Rettungsanker. Wer zu ihr in die Sprechstunde kommt, hat nicht nur eine gewaltige private Hypothek zu tragen, meistens klemmt es auch finanziell. Schon in den ersten Minuten im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten räumt die charmante Frau mit dem bekannten Klischee auf, die meisten Betroffenen seien doch "selbst schuld", wenn sie in die Schuldenfalle geraten." Von wegen, wirft Schmieder einen kurzen Blick auf die vielen Notizen und Aktenordner, in denen sich die Lebensgeschichte vieler Betroffener widerspiegeln. "Statistisch gesehen sind es nur etwa zehn Prozent, die durch eigenes Zutun in eine finanzielle Schieflage geraten." Etwa fünf Neuanfragen landen bei ihr wöchentlich auf dem Tisch.

Kaufrausch auf Pump

Zu diesen zehn Prozent gehört Heiner K. (Name, wie bei den folgenden Betroffenen von der Redaktion geändert). "Ich habe gekauft und gekauft..., erzählt er, "obwohl ich eigentlich kein Geld mehr hatte." Stereoanlage, Auto, Fernseher: Alles ersteht der Mittfünfziger auf Pump, obwohl er aufgrund von Asthma in der Produktion nicht mehr arbeiten konnte und 600 Euro weniger im Monat hatte. Als er vor einem halben Jahr ziemlich kleinlaut beim Diakonischen Werk auftaucht, haben sich die Schulden auf 25 000 Euro summiert. "Wenn Sie wüssten, wie mir das peinlich war", gesteht er freimütig. "Ich weiß nicht, wo ich ohne diese Beratung jetzt wäre." Sein Verhältnis zu Geld hat sich seither grundlegend geändert. "Ich lege Geld zur Seite und zahle nur noch in bar." Wer bei Luitgard Schmieder Platz nimmt, hat einiges erlebt: fristlose Kündigung, Lohnpfändung, drohende Stromsperrungen, Kontopfändungen oder die Aussicht auf einen Termin mit dem Gerichtsvollzieher. Die erfahrene Sozialpädagogin hört sich zwar die Lebensgeschichte ihrer Klienten an. Doch in allererster Linie geht es darum, deren Finanzen wieder stabilisiert zu bekommen und die Frage, "wie senken wir die Ausgaben und wie kommen Betroffene möglicherweise an soziale Hilfen? "Oft sind es schwere Lebensschicksale, die zur Überschuldung führen, deshalb muss die Beratung immer auf die individuelle Situation der Betroffenen eingehen und bei Bedarf weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten hinzuziehen, so Selbsthilfegruppen, wo Betroffene Trost finden und sich austauschen können." Wichtig ist für sie auch ein anderer Aspekt, der zu klären ist: Liegt das finanzielle Schlamassel an der Person oder eher an den Umständen?