Villingen-Schwenningen Mit dem Rad ins Allgäu

Wesentlich anstrengender ist die folgende Etappe. Durch offene hügelige Landschaften mit einigen kräftigen Anstiegen führt der Weg nach Wangen im Allgäu. In der historischen Altstadt wird Mittagsrast gemacht. Danach ist der Weg zum Tagesziel in Lindau am Bodensee besonders erholsam, da er insgesamt leicht fällt und sehr aussichtsreich ist, berichtet der Verein. Bei gutem Wetter sind der Pfänder bei Bregenz und auch die Schweizer Alpen mit dem Säntis zu sehen. Auf der Halbinsel im Lindauer Hafen bleibt Zeit für eine Schlusseinkehr.

Die gesamte Strecke ist fast 80 Kilometer lang und verläuft überwiegend auf asphaltierten Radwegen oder wenig befahrenen Autostraßen und einigen geschotterten Abschnitten. Bei angemessenem Tempo wird die Radlergruppe immer beisammen bleiben und viele Verschnaufpausen haben.

Die Teilnehmer sollten an Fahrradhelme und Verpflegung, vor allem Getränke, denken. Treffpunkt für die Abfahrt mit der Bahn nach Friedrichshafen ist um 6.55 Uhr am Bahnhof Villingen oder um 7.10 Uhr am Bahnhof Donaueschingen. Die Fahrtkosten inklusive Fahrradticket betragen 17 Euro. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 21. September, 16 Uhr, bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen, Telefon 07720/82 12 09, möglich. Wegen der Hin- und Rückfahrt mit der Bahn ist die Teilnehmerzahl begrenzt auf 16 Radler. Auch E-Bike-Fahrer können teilnehmen.