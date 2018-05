Villingen-Schwenningen Mit dem Helikopter über die Firma

Im Laufe des Tages erhalten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Spezialisten für Eingabesysteme. Anhand von Vorführungen oder kürzeren Filmen wird gezeigt, wie Folientastaturen montiert werden oder die Lamination von Touch-Screens professionell erledigt wird. Aber auch Regeln für Design und Farbwahl bei Tastaturen oder Touchsystemen stehen auf der Tagesordnung. Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche abteilungsbezogene Fachpräsentationen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist durch einen Barbecue-Stand gesorgt.

Als besonderen Höhepunkt veranstaltet Kundisch bei dem Tech-Day eine Verlosung: Zu gewinnen gibt es einen Helikopter-Flug mit einem Robinson R 44 über das Firmengelände und die angrenzende Umgebung. Das Steuer als Pilot übernimmt der Kundisch-Außendienstmitarbeiter Stephan Konz – der Referent des Vortrags "A Pilot’s View: Stress im Cockpit – Stress am Arbeitsplatz" über Stressbewältigung und Entscheidungshilfen am Arbeitsplatz. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Gäste lediglich einen kurzen Fragekatalog zu den vorgestellten Themengebieten des Tages ausfüllen.

Die Kundisch GmbH & Co. KG arbeitet seit 1979 im Bereich der Eingabesysteme und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter in ihrem Stammhaus in Schwenningen. Dort werden Touchsysteme und Baugruppen gefertigt, während im eigenen Produktionswerk in Kecskemét (Ungarn) die Großserien der Folien und Folientastaturen produziert werden. Seit 1991 gehört das Unternehmen zur Phoenix Mecano AG.